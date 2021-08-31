Почта появилась во «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» запустила свой сервис электронной почты для более молодой аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Пользоваться «VK Почтой» можно как в мобильном приложении, так и в веб-версии «ВКонтакте». В соцсети уточнили, что она не станет заменой почты Mail.ru, ее цель состоит в предоставлении более смелых технологических решений.

Пользователи смогут создать почтовый ящик с доменом @vk.com. Аккаунт можно персонализировать, выбрав тему оформления. Дизайн сервиса назвали минималистичным.

Авторизацию в «VK Почте» можно пройти через единую учетную запись VK Connect. Создавать отдельный пароль для ящика не нужно. Его можно защитить через двухфакторную аутентификацию, Touch ID и Face ID.

В новой почте также будут доступны умные ответы, которые работают на базе машинного обучения. Если пользователь получит письмо от магазина, то сможет сразу перейти в чат с компанией в мессенджере соцсети и быстро решить интересующий его вопрос. Например, уточнить статус заказа или время доставки. Сейчас таким образом можно общаться с семью компаниями, среди них Ozon, Wildberries и Lamoda. Список в дальнейшем будет расширяться.