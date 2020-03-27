Почта отправит курьеров доставлять посылки по домам

Почтовые посылки теперь можно будет получить прямо домой. Не бесплатно, но стоить доставка почты на дом будет всего 100 рублей. Почта России добавила эту услугу из-за коронавируса.

«Почтальоны и курьеры „Почты России“ могут доставить клиентам на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 килограмма, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами. При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента будет снижена со 199 рублей до 100 рублей», — рассказали в пресс-службе «Почты России».

Оформить доставку предлагают через мобильное приложение или сайт. Для небольших по весу посылок есть заказ доставки по телефону. Это касается отправлений весом до двух килограммов.

До этого курьеры доставляли только экспресс-почту и коммерческие посылки, а почтальон мог принести на дом международные мелкие пакеты.

В «Почте России» напомнили, что EMS-отправления можно осуществить из дома, заказав курьера, который оформит отправку и примет оплату.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, следующая неделя объявлена в России нерабочей. Несмотря на это, власти призвали не воспринимать это как отпуск. Большая часть магазинов и кафе в Москве и Московской области на этой неделе работать не будут. Оставят только торговые точки с самым необходимым: лекарствами, продуктами, бытовой химией.