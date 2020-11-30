Почему затянулась разработка закона о гарантированном пенсионном плане? Объяснили в Совфеде

По данным издания, этот законопроект дает россиянам возможность копить деньги на старость в негосударственных пенсионных фондах. Рязанский объяснил задержку проблемами, которые связаны с недоверием граждан и низким уровнем доходов.

«Это предлагается сделать гарантированным способом, в том числе и по сохранности капитала, который будет одновременно помогать государству в виде дешевых ресурсов, которые можно будет вкладывать в экономику. И самое главное — это будет хорошим подспорьем для роста сбережений», — обратил внимание сенатор.