Почему затянулась разработка закона о гарантированном пенсионном плане? Объяснили в Совфеде
Первый зампред Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский рассказал «Парламентской газете», почему затянулась разработка законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП).
По данным издания, этот законопроект дает россиянам возможность копить деньги на старость в негосударственных пенсионных фондах. Рязанский объяснил задержку проблемами, которые связаны с недоверием граждан и низким уровнем доходов.
«Это предлагается сделать гарантированным способом, в том числе и по сохранности капитала, который будет одновременно помогать государству в виде дешевых ресурсов, которые можно будет вкладывать в экономику. И самое главное — это будет хорошим подспорьем для роста сбережений», — обратил внимание сенатор.