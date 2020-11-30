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    30 ноября 2020, 10:28

    Почему затянулась разработка закона о гарантированном пенсионном плане? Объяснили в Совфеде

    Артур Блянихов

    Первый зампред Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский рассказал «Парламентской газете», почему затянулась разработка законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП).

    По данным издания, этот законопроект дает россиянам возможность копить деньги на старость в негосударственных пенсионных фондах. Рязанский объяснил задержку проблемами, которые связаны с недоверием граждан и низким уровнем доходов.

    «Это предлагается сделать гарантированным способом, в том числе и по сохранности капитала, который будет одновременно помогать государству в виде дешевых ресурсов, которые можно будет вкладывать в экономику. И самое главное — это будет хорошим подспорьем для роста сбережений», — обратил внимание сенатор.