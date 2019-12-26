Почему забыли Кевина? Пользователи Сети пересмотрели «Один дома» и перечислили причины

Что может больше создать новогоднее настроение, если не всеми любимое атмосферное кино. Пользователь Reddit пересматривал «Один дома» и нашел интересную деталь. Оказывается проказника Кевина не просто забыли на чердаке.

Юзер под ником essyussy выложил пост, где поделился одним своим наблюдением и подсчетами. Во время сцены со сборами в аэропорт, взрослые начинают пересчитывать детей. Герои озвучивают, что всего должно поехать 17 человек на двух фургонах. Число нечетное, поэтому в одной машине должны поехать восемь пассажиров, а в другой — девять.

«Поскольку Кевин пропал без вести, в обоих фургонах было по восемь человек, поэтому каждая группа предполагала, что они в фургоне именно из восьми человек, ничего не подозревая», — пояснил пользователь.

Кроме того, во время спешных сборов, у автомобиля ходил соседский мальчик. Он был очень похож на Кевина и его просто приняли за него. Один из комментаторов добавил, что у мальчиков были одинаковые шапки, что тоже могло сыграть свою роль.

Подписчики бурно обсуждали различные детали и писали, что семья проспала из-за электричества, которое выключилось, будильники не прозвенели. Один из билетов случайно выбросили, так как он был мокрый от пролитой Кевином газировки.

«Если бы билет Кевина был у его отца в аэропорту, он бы заметил, что тот пропал», — подчеркнул CigarLover.

А один из пользователей понял, что про разные классы в самолетах говорили не просто так. Если бы взрослые и дети летели в одном, то отсутствие мальчика заметили бы сразу и всей истории просто бы не произошло.

Фильм «Один дома» вышел еще в 1990 году, но свою популярность не потерял. Так, YouTube-канал Ctrl Shift Face решил поэкспериментировать и заменил лицо главного героя Кевина Макалистера на лицо известного актера Сильвестра Сталлоне. Получилось весьма необычно.