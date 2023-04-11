Общество 11 апреля 2023, 19:27 Почему уникальная монетизация российских социальных сетей привлекает внимание

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Молодые соцсети захватывают рынок IT: сравнение системы монетизации российских платформ.

Сегодня социальные сети предлагают различные варианты поощрения блогеров. Журналисты издания выяснили, на каких российских платформах можно выгодно заработать и чем отличаются их условия.

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Пользователям нужен качественный и интересный контент. Блогерам нужна комфортная площадка для его размещения. Два этих пункта — важная составляющая успешной социальной платформы.

ЯRUS

По задумке разработчиков, российская соцсеть ЯRUS имеет объемное онлайн-пространство: сервисы новостей, музыки, событий, пользовательских блогов и инсталент без рекламы. Контент соцсети распределен по ярусам — неким полочкам с темами публикаций: от мемов с котиками до философского лонгрида.

С 2023 года в ЯRUS действуют новые условия монетизации. За каждую тысячу уникальных просмотров автор видео от двух минут получает 50 монет, а за короткие вертикальные сюжеты — 20. Накопив от 1000 монет, внутреннюю валюту ЯRUS можно вывести на банковский счет в рублях по курсу один к одному.

ЯRUS привлекает на платформу крупных блогеров: за 100 тысяч просмотров одного видео популярным инфлюенсерам выплатят 500 тысяч рублей, за один миллион просмотров — пять миллионов рублей.

Yappy

Платформа Yappy представляет из себя приложение вертикальных видео, где пользователи могут смотреть и создавать видеоролики до 60 секунд. Россияне сравнивают функционал с зарубежным TikTok, но монетизации за просмотры в привычном понимании здесь не предусмотрено.

С начала апреля 2023 года социальная сеть Yappy запускает марафон контента. Система поощрений похожа на ту, что уже использует ЯRUS, но со своими особенностями: чтобы заработать на видеоконтенте, нужно попасть в топ-100 популярных блогеров приложения.

Платформа отбирает победителей и награждает их фиксированной суммой, в зависимости от места в марафоне. Иных способов поощрения не предусмотрено.

Сравнение

• Система монетизации ЯRUS распространяется на всех авторов видеороликов в соцсети.

• В Yappy могут выиграть только 100 популярных блогеров.

• В приложении ЯRUS монетизация постоянная: нет ограничений по начислениям и блогерам. Авторы видео могут заработать как небольшие суммы, так и крупные.

• Условия соцсети Yappy конкурсные: ограничено не только количество победителей, но и четко определена денежная сумма.

• В социальной сети ЯRUS каждый пользователь может зарабатывать с момента регистрации: ежедневно получать пять монет в профиле и собирать донаты от подписчиков.

• На платформе Yappy нет других условий, однако есть четкое требование. Участникам марафона нужно снимать и выкладывать ролики каждый день. В их содержании должна отсутствовать реклама.

Российские социальные сети однозначно различаются. В отличие от приложения вертикальных видео, ЯRUS — кросс-контентная платформа. Здесь можно выгодно монетизировать контент, а также публиковать текстовые посты, фото, длинные видеоролики и сюжеты, слушать музыку и читать новости среди более чем 70 тысяч ежедневно пополняемых материалов.