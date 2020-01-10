Деньги отдали, а фитнес-клуб не получили. Почему у сети DR.LODER столько недовольных клиентов?

Фитнес-клуб DR.LODER считается премиальной сетью фитнес-центров. Узнаваемый бренд и вип-условия для клиентов — маркетинг работает прекрасно, чего не скажешь об остальном. Клиенты говорят, что отдают деньги и остаются без обещанных новых клубов. А сотрудники заявляют, что не получают зарплаты. Пострадавших — сотни.

Источник фото: телеканал «360»

«По сути, два с половиной месяца без зарплаты. Три месяца отработала, заплатили за две недели. Если считать оклады, то это 75 тысяч рублей, а по процентам там получалась сумма 100 тысяч», — рассказала Виктория, бывший сотрудник фитнес-клуба.

Сеть клубов лихорадит уже давно, но сейчас ситуация принимает поистине критический оборот.

Сотрудникам, по их словам, не выплачивается заработная плата. Клиенты купили абонементы, но, к сожалению, клубы, в которых они должны заниматься, не построены либо закрылись. На данный момент осталось несколько действующих клубов. Но клиенты не могут ими воспользоваться, им говорят: «Приходите завтра». И так уже на протяжении долгого времени.

Недовольных клиентов мы встретили в фитнес-клубе, даже не начав поиски. Это те самые люди, которые не дождались компенсаций и зубами выгрызали право тренироваться хоть где-нибудь.

Источник фото: телеканал «360»

«Нас уговорили, мы заплатили за год вперед. А он взял и закрылся перед этим. Тут же! Мы заплатили, и они закрылись», — заявила Зоя Владимировна, клиент фитнес-клуба.

«Мы думали, что, может, каким-то оборудованием рассчитаются, но потом поняли, в том числе от персонала, что денег нет, и не надейтесь», — отметила клиентка.

Таких как Зоя Владимировна, потерявших клуб, но сумевших выбить тренировки в другом заведении сети — абсолютное меньшинство. Про то, что творится здесь с кадрами, отдельная песня.

Сотрудники меняются каждый месяц.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один клуб сети DR.LODER расположен на Октябрьском поле. В неизменно премиальное, вип-заведение абонементы продаются со скидкой 60%, но сам клуб еще на стадии строительства. Люди ведутся на вкусное предложение, годовая карта за 100 тысяч продается всего за 35 тысяч рублей. Но вот стройка уже несколько месяцев стоит в одном и том же состоянии. Сроки открытия переносили уже три раза.

Чтобы не оказаться без денег и без спорта, лучше не покупать абонементы по предпродаже. Ведь заведение может и не открыться вовсе. Что касается тех, кто ищет работу в фитнес-клубах, хорошо подумайте, прежде чем придти на собеседование в DR.LODER.