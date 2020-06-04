«Почему только наши неправильно трактуют?» Медики из Новосибирской области не досчитались выплат за COVID-19

Медики Ордынской скорой помощи вот уже несколько недель бьются за выплаты по президентским и правительственным программа. Сначала им не платили даже то, что положено за коронавирусных больных от президента, но теперь они борются за то, чтобы им выплатили в полном размере надбавки и за пациентов с ОРВИ и пневмонией.

Сотрудники скорой медицинской помощи Ордынского района записали обращение 21 мая. В нем они рассказали, что не получили выплаты ни за пациентов с подтвержденным коронавирусом, ни за тех, кто входит в группу риска.

После обращения медиков новосибирское управление Следственного комитета начало проверку возможного нарушения прав работников скорой Ордынского района. Тогда, как рассказала «360» фельдшер скорой по имени Виктория, президентскую выплату полностью перевели.

«Пришла общая сумма за конкретно ковидных больных — 31250. Это пришло за контакт, кто контактировал с больным. Мы их транспортировали из районного поселка в инфекционную больницу города. Нам за них заплатили. Все пневмонии, ОРВИ, лица, которые подходят под группу риска, за них пошли маленькие выплаты», — объяснила Виктория «360».

По ее словам, в соседних регионах медикам платят не только за подтвержденных больных, но и за тех, кто входит в группу риска, причем полную сумму, а у них получается около 90-100 рублей.

Везде все правильно трактовали. Почему только наша, Новосибирская область, неправильно трактует все эти выплаты? В других областях по-другому, а у нас вот так Виктория.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области «360» объяснили, что за работу не с ковидными больными, а с теми, кто входит в группу риска, медикам начисляют другую компенсацию. И она предусмотрена за конкретно отработанное время.

По той же причине медики получили компенсации только за май. Это подтверждает и Виктория. В ее банковской выписке все доплаты помечены последним весенним месяцем.

В минздраве рассказали, что в Ордынском районе зафиксировали только два случая коронавируса. Все они произошли в мае.

«С начала мая и до настоящего момента в Ордынском районе зарегистрировано два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За транспортировку этих пациентов бригады скорой медицинской помощи получат выплаты в полном объеме вместе с заработной платой за май», — рассказали в министерстве здравоохранения.

В ведомстве добавили, что медикам дали письменный ответ обо всех положенных им выплатах. Виктория, как и ее коллеги, сдаваться не собирается, но пока ждет. По ее словам, проверки должны пройти до 10 июня. До этого времени они бастовать не будут.

На самом деле, в ведомстве уже объясняли разницу в доплатах. Существуют два постановления федерального правительства № 484 и № 415. То, что стало известно как президентская выплата, — это постановление № 484. По нему начисляется фиксированная сумма вне зависимости от количества смен и пациентов с коронавирусом. Главное условие — чтобы у пациента был COVID-19.

Существует и другое постановление — № 415. Оно известно в народе как федеральная или правительственная выплата. В нем, в отличие от № 484, есть формулировка за фактически отработанное время, зато по этому постановлению выплата полагается не только за подтвержденных коронавирусных больных, но и за тех, кто входит в группу риска.