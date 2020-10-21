Почему среди молодых людей в России высокая смертность? Объяснил демограф

Специалист назвал главные причины смерти: рак, сердечно-сосудистые заболевания, а также так называемые внешние причины, среди которых ДТП, утопления, самоубийства, убийства и травмы.

«И у нас очень высокая для развитой страны смертность от внешних причин. Проблема в том, что от внешних причин умирают здоровые люди», — заметил Вишневский.

По его мнению, среди других причин низкой продолжительности жизни в стране — это неудовлетворительная работа системы здравоохранения.

«Упрекать людей в том, что они неправильно себя ведут, пьют и что-то еще себе позволяют — это легко, но это не должно исходить от системы здравоохранения, она должна в любых условиях бороться за сохранение жизни людей», — добавил демограф.