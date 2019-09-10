Почему шестеренки двигаются? Людей озадачила новая оптическая иллюзия

Китайские ученые выяснили, что от оптической иллюзии мозг «виснет» Подробнее

В Сети появился GIF-рисунок, на котором изображены три шестеренки разного цвета. На фоне слева направо проходят черно-белые полосы. Кажется, что детали вращаются, однако на самом деле шестеренки неподвижны.

Пользователи Сети оказались в недоумении. Они начали разбираться в увиденном. На одном из форумов объяснили, что все дело в иллюзорном движении. В оптической иллюзии статическое изображение кажется движущимся из-за когнитивных эффектов: взаимодействующих цветовых контрастов, форм объектов и положения.

Другие участники обсуждения предложили использовать боковое зрение, чтобы увидеть статичную картинку.

Ранее людей поразила другая оптическая иллюзия. Пользователь Сети с ником Martijn BAARDA опубликовал в Twitter видео, на котором изображен квадрат, сделанный из черной проволоки. Однако конструкция превращается в круг, когда ее обходят с другой стороны. Многие решили, что автор ролика использовал компьютерную графику.