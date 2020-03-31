Почему российская вакцина от коронавируса невыгодна другим государствам? Объяснил академик РАН
Академик Российской академии наук, вирусолог Феликс Ершов объяснил ИА НСН, почему российская вакцина от коронавируса невыгодна другим странам.
По мнению Ершова, иностранные фармацевты не заинтересованы в том, чтобы конкурировать на равных с препаратами, разработанными в России.
«Они заинтересованы лишь в нашем рынке, поэтому готовы выкупать патенты и разрабатывать их сами, чтобы нам же потом и продавать», — цитирует специалиста РИА ФАН.
Он напомнил, что японский фармацевтический бум начался точно также. Сначала они скупали патенты, а затем решали, какой препарат лучше синтезировать: самый экономически выгодный или самый эффективный.