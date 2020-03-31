Почему российская вакцина от коронавируса невыгодна другим государствам? Объяснил академик РАН

По мнению Ершова, иностранные фармацевты не заинтересованы в том, чтобы конкурировать на равных с препаратами, разработанными в России.

«Они заинтересованы лишь в нашем рынке, поэтому готовы выкупать патенты и разрабатывать их сами, чтобы нам же потом и продавать», — цитирует специалиста РИА ФАН.

Он напомнил, что японский фармацевтический бум начался точно также. Сначала они скупали патенты, а затем решали, какой препарат лучше синтезировать: самый экономически выгодный или самый эффективный.