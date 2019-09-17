Почему россияне мечтают покинуть родные города, объяснили в университете при правительстве

Согласно докладу, среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет две трети (67%) не хотят покидать место жительство. Между тем 33% рассматривают возможность уехать в другой город. При этом 29% опрошенных рассказали, что сделают это в течение следующих семи лет.

Эксперты зафиксировали наибольшее количество потенциальных мигрантов в городах с численностью населения более 250 тысяч человек. При этом городами с высокими миграционными потоками становятся крупные центры с развитой социально-экономической структурой и большим числом вузов. Таким образом миграцию молодежи вызывает несоответствие стандартов качества жизни и отсутствие высокооплачиваемой работы, навыки для которой они освоили в родном городе. При этом молодые люди считают, что необходимые условия жизни есть в Москве и Санкт-Петербурге.

По последним данным за 2019 год, средняя зарплата в России составила более 49 тысяч рублей. Между тем россиянам в современных реалиях требуется зарплата на уровне 66 тысяч рублей. Запросы в мегаполисах более высокие. Жители Москвы хотят получать около 100 тысяч рублей, жители Санкт-Петербурга и Владивостока — 77 тысяч рублей, сообщила «Русская планета».