Почему правоохранители не применяют жесткие меры к нарушителям? Объяснили в профсоюзе полицейских

«В соответствии с законом, правоохранители могут применять жесткие меры к правонарушителям. Но они это не делают, потому что находятся под определенным давлением. Руководство рассматривает их действия через микроскоп», — обратил внимание Лобарев.

При этом, по его словам, замалчивается совершение действий против сотрудников правоохранительных органов. Если же сам полицейский нечаянно толкнул или ударил гражданина, то дело рассматривается. Именно поэтому правоохранители не применяют защитные средства или оружие, добавил эксперт.