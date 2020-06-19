    19 июня 2020, 15:19

    Почему после долгого сна возникает чувство разбитости? Ответила сомнолог

    Артур Блянихов

    Сомнолог София Черкасова разъяснила, почему люди чувствует себя уставшими и разбитыми после долгого сна. Специалиста процитировала «Вечерняя Москва».

    «Природа нам подсказывает, что нужно спать столько, сколько потребуется», — обратила внимание Черкасова.

    По ее словам, чем дольше человек спит, тем больше поверхностного сна. У него нарушается выработка нужных гормонов и человек просыпается в неправильной стадии.

    Она заметила, что это состояние похоже на переедание, когда чувствуется дискомфорт и тяжесть. Сомнолог рассказала, что норма сна составляет от семи до восьми часов, а потребность в нем — от четырех до 12 часов.

    «Есть короткоспящий тип, которому нужно на восстановление меньше шести часов», — добавила она.

    В свою очередь профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала, как не навредить себе, долго находясь на солнце.

    Дерматолог напомнила, что загар используется в лечении многих кожных заболеваний.

    «Но специалисты настаивают на том, что загорать надо правильно, используя фотозащиту», — уточнила она.