Почему пока нельзя отменять масочный режим? Объяснил эпидемиолог

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил, что источником инфекции могут быть даже вакцинированные люди, поэтому нельзя отменять масочный режим и социальную дистанцию. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пандемия, к сожалению, продолжается», — цитирует специалиста ИА НСН. Он добавил, что необходимо проявлять настороженность и внимание как к себе, так и к своим близким. Брико отметил важность не только вакцинации, но и проверенных мер профилактики.