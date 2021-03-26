Почему плененная в США россиянка до сих пор не вернулась домой

Россиянка Мира Тэрада после отбывания положенного срока в американской тюрьме не может вернуться домой.

В США ее осудили на 2,5 года за отмывание денег и распространение наркотиков. Срок заключения истек 29 января 2021 года, но она до сих пор не вернулась в Россию, так как при экстрадиции из Финляндии были утеряны ее документы.

По словам правозащитников, американские власти затягивают процесс получения Тэрада необходимых для экстрадиции документов, поэтому почти два месяца россиянка находится в депортационном центре. Находящиеся в США российские дипломаты пока не могут оформить узнице паспорт. По сути, Мира Тэрада оказалась один на один с американской бюрократической системой.

«1 марта 2021 года девушке подтвердили российское гражданство и одобрили выдачу СНВ (справки для возвращения), но миграционная служба решила намеренно затянуть дело, медленно протаскивая документы Миры через каждый возможный бюрократический барьер. Два месяца, совершенно незаконного так накинули к сроку. К концу марта, вроде как, мы должны увидеть россиянку дома», — написала правозащитница Мария Бутина на своем канале в Telegram.

Тэрада была задержана 15 декабря 2018 года в финском городе Вантаа Интерполом по запросу США. Проведя в финской тюрьме почти полгода, ее передали американским властям. Суд 22 февраля 2020 года вынес приговор ¬ — 18 месяцев тюремного заключения в колонии города Александрия в штате Вирджиния.

В суде Мира заявила, что не имеет отношения в выдвинутым обвинениям, а сама она находилась под давлением супруга Алета Тэрада. Именно он занимался противозаконной деятельностью, а россиянка всего лишь несколько раз пользовалась счетами мужа для оплаты услуг.