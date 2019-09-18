«Почему мы должны прощать»: идею списывать штрафы ГИБДД при банкротстве оценили не все

Списание штрафов ГИБДД при банкротстве назвали каплей в море Подробнее

«Покупают в кредит автомобиль, берут огромные кредиты или заемные деньги и заводят какой-то бизнес… Потом оказалось, что не получилось жить на широкую ногу, — давайте все спишем. В этом смысле я не совсем понимаю, почему мы людям должны прощать штрафы», — заявил Кадаков.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что на финансовое положение россиян влияют разные факторы. Люди сталкиваются с тяжелыми жизненными ситуациями. По его словам, суд должен разбираться в каждом отдельном случае.

«Я понимаю, что нет „черных“ и „белых“ ситуаций. Между ними всегда масса полутонов. Если человек запутался в кредитной схеме, его обманули со строительством или еще с чем-то, наверное, бывают и такие ситуации, и это должен решать суд», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Бюджетный кодекс подготовили поправки, согласно которым россиянам начнут списывать административные штрафы, в том числе штрафы ГИБДД, после признания человека банкротом.