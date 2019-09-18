  • «Почему мы должны прощать»: идею списывать штрафы ГИБДД при банкротстве оценили не все

    18 сентября 2019, 13:39

    Ольга Чеснокова

    Главного редактора журнала «За рулем», автоэксперта Максима Кадакова возмутила идея списывать штрафы россиянам после прохождения процедуры банкротства. По его словам, несправедливо делать поощрения людям, которые позволяют себе жить «на широкую ногу» и не думать о последствиях. Слова эксперта процитировал сайт RT.

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    «Покупают в кредит автомобиль, берут огромные кредиты или заемные деньги и заводят какой-то бизнес… Потом оказалось, что не получилось жить на широкую ногу, — давайте все спишем. В этом смысле я не совсем понимаю, почему мы людям должны прощать штрафы», — заявил Кадаков.

    Впрочем, эксперт подчеркнул, что на финансовое положение россиян влияют разные факторы. Люди сталкиваются с тяжелыми жизненными ситуациями. По его словам, суд должен разбираться в каждом отдельном случае.

    «Я понимаю, что нет „черных“ и „белых“ ситуаций. Между ними всегда масса полутонов. Если человек запутался в кредитной схеме, его обманули со строительством или еще с чем-то, наверное, бывают и такие ситуации, и это должен решать суд», — заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что в Бюджетный кодекс подготовили поправки, согласно которым россиянам начнут списывать административные штрафы, в том числе штрафы ГИБДД, после признания человека банкротом.