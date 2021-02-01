Почему могут отобрать единственное жилье. Объяснил юрист

В этом случае банк должен утвердить положение о порядке продажи, после чего квартира пойдет с молотка.

С незалоговым имуществом дела обстоят сложнее. По решению Верховного суда, лишать должника единственного жилья нельзя до тех пор, пока нет закона о предоставлении ему жилого помещения на замену.

«Между тем, в некоторых случаях суд может решить, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, например, в случае если должник пытался скрыть имущество», — сообщил собеседник.

Кроме того, единственную квартиру или дом могут изъять, если их признают роскошными или удастся доказать, что должник там не проживает.

«Для добросовестных должников риска лишиться единственного жилья практически нет, так же, как и для членов семьи должника», — успокоил эксперт.

Однако нужно заранее сообщить об этом финансовому управляющему и суду.