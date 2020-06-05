Билл Гейтс поддерживает слухи. Почему люди верят в массовое чипирование основателем Microsoft

Участвуя в дискуссиях о чипировании людей, Билл Гейтс сам поддерживает новые фейки. Но эксперты не предложили решения для знаменитого предпринимателя, ведь из-за конспирологических теорий он уже начал нести репутационные потери, а вслед за ними могут возникнуть и финансовые.

«Я предполагаю, что мистические умозаключения, которые будоражат умы людей, связаны с реальной технической возможностью для их осуществления. Тем более, когда в фабулу уже введено имя такого технического гения как Билл Гейтс, и он ввязывается в диалог, начинает размышлять и рассуждать на эту тему. Важно, что он поддерживает эту тему и считает достойной своего уровня», — отметил психолог Евгений Фомин.

По его мнению, люди любят мистику, поэтому и возникают подобные теории.

Политолог Наталия Елисеева отметила, что люди стремятся объяснить все, чего не понимают и боятся. Но в данном случае люди не понимают, что Биллу Гейтсу, на самом деле, не нужно чипировать весь мир. Все и так ходят со смартфонами, в которых есть нужная информация.

Елисеева констатировала, что в историю о чипировании поверили люди по всему миру.

Это зависит не только от уровня образования, но и еще от ряда факторов. Когда человек, которому ты доверяешь, блогер или кто еще кто-то, вещает, что тебя хотят чипировать, ты начинаешь в это верить Наталия Елисеева.

Что делать в такой ситуации Биллу Гейтсу, непонятно. Тем временем, по мнению Елисеевой, тут можно говорить и о бизнес-интересах, ведь он начинает нести репутационные потери, а они могут привести к финансовым.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он финансирует программу по борьбе с COVID-19, чтобы чипировать людей и нажиться на этом. Он посмеялся над этой информацией и заверил журналистов, что никогда не занимался микрочипами.