Почему Литва и Польша не поехали на форум памяти жертв Холокоста? Ответил депутат Журавлев

По словам парламентария, Польша не поехала на форум из-за того, что времена Второй мировой войны в Польше было уничтожено 85% евреев. Это около трех миллионов человек на всей территории страны.

Литва не поехала по той же причине. Журавлев подчеркнул, что не немцы, а литовцы на территории своей страны уничтожили 95% евреев.

«Они даже специальные батальоны создали, которые посылали в Польшу, чтобы там отлавливать и уничтожать евреев. Как они поехали бы туда, что бы они там сказали?» — задался вопросом законодатель.