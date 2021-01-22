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    22 января 2021, 18:24

    Почему КВН перестал выпускать новых звезд? Объяснила Ида Галич

    Артур Блянихов

    Телеведущая и блогер Ида Галич разъяснила порталу Teleprogramma.pro, почему новые звезды перестали выходить из КВН.

    Галич напомнила, что раньше КВН был прекрасной стартовой площадкой для юмористов и шоуменов. Однако сейчас, по мнению ведущей, передача переживает некий упадок, поскольку ее создатели не идут в ногу со временем.

    «КВН вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям, поэтому новые комедийные звезды рождаются за пределами клуба», — цитирует блогера «Утро.ру».