Побывавшим в Китае уральцам запретили ходить на работу и в кафе

Туристов из Свердловской области, вернувшихся из поездки в Китай, перестали пускать на работу, в школы и кафе. Запрет объяснили распоряжением Роспотребнадзора. В ведомстве заверили, что такого приказа не рассылали.

Из-за коронавируса в Свердловской области пострадали туристы, побывавшие в Китае. Им запретили ходить на работу, посещать кафе, школы и детсады, объясняя запреты распоряжением регионального Роспотребнадзора. Уральцы пожаловались в ведомство, которое было вынуждено выпустить отдельное разъяснение.

«Управление Роспотребнадзора разъясняет, что такие указания в адрес хозяйствующих субъектов не поступали, равно как и требование об обязательном наличии справок из медицинских учреждений, результатов лабораторной диагностики для лиц, прибывших из Китая, или китайских граждан», — говорится в опубликованном на сайте сообщении.

Как разъяснили в региональном отделении ведомства, причин для паники нет. Действительно, гражданам КНР или местным жителям, побывавшим в Китае может быть назначено обследование. Но только в том случае, если в течение 14 дней после прибытия у них появятся симптомы ОРВИ. Таких граждан независимо от их гражданства немедленно изолируют и обследуют на все возможные инфекции, в том числе на коронавирус. Им также окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Как добавили в Роспотребнадзоре, на территории Свердловской области до сих пор случаев заражения новым коронавирусом выявлено не было.