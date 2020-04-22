    22 апреля 2020, 05:47

    Кадыров объявил флэшмоб для желающих побрить голову

    Анастасия Кукова

    После того, как глава Чечни Рамзна Кадыров налысо побрился, чтобы пресечь на корню все просьбы об открытии парикмахерских, его примеру последовали многие первые лица республики, его ближайшее окружение, служащие МВД и Минобороны, а также члены их семей.
    Кадыров объявил флэшмоб для желающих побрить голову

    Ранее Кадыров записал и опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал новую прическу. Он подчеркнул, что голову брили не только предки чеченцев, но и пророк Мохаммед.

    «Издревле у наших предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения», — написал Кадыров.

    Он также запустил флэшмоб «Чистая голова! Стоп коронавирусу». Глава республики призвал принять в нем участие мужскую часть жителей Чечни и известных блогеров — Тимати, Гасана Гусейнова, Артема Калайджяна, Михаила Литвина и других.

    Источник: Instagram

    «Я обращаюсь к своим друзьям-блогерам, потому что вы самые уважаемые, лучшие. Запускаю эстафету, флешмоб под названием „Чистая голова! Стоп коронавирусу!“ Поехали. Узнаем кто из вас самый смелый», — обратился к ним Рамзан Кадыров.

    Пока на его призыв ответил только Артем Калайджян.

    Источник: Instagram