12 июля 2023, 16:12
«Побольше бы таких патриотов». Мать убитого в Краснодаре Ржицкого рассказала о сыне
Мать убитого экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого: друзья будут его вспоминать
Следователи сообщили семье убитого бывшего капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого о задержании предполагаемого преступника, рассказала «360» его мать Татьяна. По ее словам, сына будут вспоминать друзья и близкие.
«Мы в курсе (задержания предполагаемого убийцы — прим. ред.), нам Следственный комитет, следователь сказал. Как можно такое комментировать? Как говорят — без комментариев. <…> Кто-то будет его (Станислава Ржицкого — прим. ред.) вспоминать, друзья. Думаю, будут говорить им — побольше бы таких патриотов», — высказалась собеседница «360».
Реклама
После совершения преступления СК возбудил уголовное дело.
По подозрению в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого задержали президента Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF) Сергея Денисенко. Его жена Ольга рассказала RT, что мужчина должен был улететь за границу, у него на руках уже были билеты. Она добавила, что не верит в вину мужа, потому что он «спортсмен, а не бандит».
Уголовное дело
Убийства
Краснодар
Украина
Реклама
Реклама