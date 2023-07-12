Эксклюзив 12 июля 2023, 16:12 «Побольше бы таких патриотов». Мать убитого в Краснодаре Ржицкого рассказала о сыне Мать убитого экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого: друзья будут его вспоминать Глава города Краснодара Евгений Наумов / Telegram

Читать 360tv в

Следователи сообщили семье убитого бывшего капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого о задержании предполагаемого преступника, рассказала «360» его мать Татьяна. По ее словам, сына будут вспоминать друзья и близкие.

«Мы в курсе (задержания предполагаемого убийцы — прим. ред.), нам Следственный комитет, следователь сказал. Как можно такое комментировать? Как говорят — без комментариев. <…> Кто-то будет его (Станислава Ржицкого — прим. ред.) вспоминать, друзья. Думаю, будут говорить им — побольше бы таких патриотов», — высказалась собеседница «360».

Реклама

После совершения преступления СК возбудил уголовное дело.

По подозрению в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого задержали президента Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF) Сергея Денисенко. Его жена Ольга рассказала RT, что мужчина должен был улететь за границу, у него на руках уже были билеты. Она добавила, что не верит в вину мужа, потому что он «спортсмен, а не бандит».