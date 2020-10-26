«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — сообщил ученый.

Среди побочных эффектов после прививки ученый назвал повышение температуры до 38 градусов, головную боль, покраснение в месте укола и ломоту в мышцах, пишет RT.

«Спутник V» — это российская вакцина от 2019-nCoV, которую создали специалисты Центра имени Гамалеи за считанные месяцы. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания, в которых примут участие 40 тысяч добровольцев. Среди них будут и люди старше 60 лет.

Ранее стало известно, что Минздрав России добавил в список производителей «Спутника V» компанию «Генериум».