«Побитый, покусанный, боится воды». Соседка рассказала о ребенке из затопленной квартиры в Новороссийске

Ребенка в затопленной квартире в Новороссийске нашли не только избитым, но и покусанным. Сейчас мальчик в больнице, а его мать на свободе.

Соседка Кристина рассказала, что дверь в затопленную квартиру им открыла мать мальчика. Она пришла где-то через час после того, как соседи заметили потоп. После этого женщина прошла на кухню, не обратив внимания на ребенка и даже не закрыв воду.

«[Мальчик] побитый, покусанный. У него были покусаны плечи и ляшечки. Я увидела, когда в туалет водила. Она его кусала сама. Пока все вышли, она закрыла квартиру и ушла, не убирая воду. Открыт был кипяток, все было в пару, вода в коридоре, ванной, кухне, до комнаты вода не добралась. Ребенок закрылся в комнате. У них однокомнатная квартира», — рассказала Кристина о том, что увидела в квартире соседки.

По словам Кристины, женщина заехала в эту квартиру пять лет назад, и за это время буквально «убила» свою жилплощадь. За ребенком она тоже не следила. Он был в грязной одежде, немытый, с каплями крови.

Он ложку не держал. Не умеет или боялся. Ложку так и не взял, руками хотел кушать. Не смог взять кружку. То ли болит все, то ли не умеет. Он пил чай из бутылочки. Ребенок боится воды Кристина.

Соседка рассказала, что встречала женщину редко, тем более с ребенком. Но иногда они слышали, как женщина ругается со своим сожителем.

«Она со странностями со своими, но с ней особо сильно никто и не общался. Многие замечали, что она уходит и оставляет ребенка. Она никогда не работала. Куда-то ходила, но куда непонятно», — добавила Кристина.

Мальчика нашли одного в затопленной квартире. На теле у него были многочисленные ссадины и ушибы. Его госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. 33-летняя мать в квартире отсутствовала. Следователи возбудили уголовное дело об истязании ребенка.