«Побежала в погоне за хайпом». «Ветераны России» раскритиковали Собчак за политические заявления

Партия «Ветераны России» потребовала уволить с Первого канала журналистку Ксению Собчак за «разжижение мозгов» молодежи. Она комментирует политические новости, не разобравшись в ситуации. Пусть лучше вместо этого уделяет внимание патриотическому образованию. Об этом «360» рассказал председатель партии «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

«Существуют определенные факты, что с сентября 2019 года Ксения Анатольевна неоднократно призывала вернуть Крымский полуостров. Мы тогда обратились в Генеральную прокуратуру и в адрес Чайки, в том числе была назначена психолого-лингвистическая экспертиза по поводу ее высказываний», — объяснил он суть претензий.

7 июля задержали журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, его обвиняют в госизмене.

«Мы обратили внимание, что Ксения Анатольевна и здесь тоже отличилась», — отметил Резяпов.

Честно говоря, такие поступки удивляют. Человек — журналист, общественно-политический деятель, имеет большой опыт. А вот бежать, не разобравшись в ситуации… Ильдар Резяпов председатель партии «Ветераны России».

Не просто же так задерживают, обратил внимание председатель партии. По его мнению, сначала все нужно тщательно изучить, а не винить силовые ведомства в том, что человека обвинили по чьей-то наводке. Поэтому поступки Собчак возмущают. Она не разобралась в самой фактуре и выступила со своим субъективным мнением, добавил Резяпов.

«Не нужно бежать и орать. <…> Сначала разберитесь и откройте глаза», — заявил он.

Собеседник «360» посоветовал телеведущей больше внимания уделять патриотическому образованию.

Не успели Ивана Сафронова арестовать, она побежала. Вот просто побежала. В погоне за хайпом. Они там и так, как в банке с пауками, между собой не могут разобраться, кто из них хайпанет погромче и кто как продавит. Но такие спекуляции на сегодняшний день неуместны Ильдар Резяпов председатель партии «Ветераны России».

«Мы понимаем, что существует личная позиция. Ну и оставайся с этой личной позицией, ради бога», — подытожил Резяпов.

Он рассказал, что партия направила обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту 14 июля, ответа пока нет.