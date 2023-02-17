Общество 17 февраля 2023, 16:44 Победу России в спецоперации проиллюстрировали лозунгом революционеров Кубы Лидер старообрядцев России процитировал лозунг революции Кубы, говоря о победе в СВО РИА «Новости»

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Все верующие России сегодня в едином порыве должны обратиться к Богу ради победы в специальной военной операции. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.

В своем выступлении священник использовал лозунг кубинских революционеров «Родина или смерть. Мы победим».

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По словам Корнилия, сегодня задача всей России — одержать победу в специальной военной операции, в противном случае стране грозит гибель.

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«Мы, конечно, должны или победить сейчас, или погибнуть. Как говорится, Родина или смерть», — заявил митрополит.

Лозунг «Родина или смерть! Мы победим!» произнес в 1960 году лидер кубинской революции Фидель Кастро. Фраза стала главным символом тех событий.