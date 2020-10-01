Победившая на выборах костромская уборщица вступила в новую должность

Уборщица Марина Удгодская, которая победила на выборах главы сельского поселения в Костромской области, вышла на работу в новой должности. Она встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздновании Дня пожилого человека.

«Марина Викторовна сегодня вступила в должность, никаких торжественных мероприятий по данному поводу у нас в сельсовете не будет, это совершенно рядовой момент. Сегодня у нее первый рабочий день, запланировано несколько важных мероприятий», — рассказали ТАСС в администрации Повалихинского сельского поселения.

Она поехала в райцентр на собственной машине: служебного транспорта у главы села нет. Когда Удгодская вернется из Чухломы после знакомства с главой района, она примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека. Мероприятие состоится в Повалихинском доме культуры. В октябре новый руководитель села пройдет курсы обучения муниципальному управлению.

Удгодская, которая работала уборщицей на четверть ставки в сельской администрации, выиграла выборы главы Повалихина. Ранее она пять лет была депутатом на непостоянной основе.