Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2020» стала россиянка
Жительница Новосибирска Анна Локтионова победила на международном конкурсе красоты среди офисных работниц. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что итоги «Мисс Офис — 2020» были подведены в минувшую субботу в Москве.
По данным издания, победительница конкурса работает главным специалистом по подбору персонала в одном из банков Новосибирска.
Девушка призналась, что ведет активный образ жизни, принимает участие в модельных съемках и занимается танцами.