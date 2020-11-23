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    23 ноября 2020, 20:19

    Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2020» стала россиянка

    Артур Блянихов

    Жительница Новосибирска Анна Локтионова победила на международном конкурсе красоты среди офисных работниц. Об этом сообщил «Царьград».

    Отмечается, что итоги «Мисс Офис — 2020» были подведены в минувшую субботу в Москве.

    По данным издания, победительница конкурса работает главным специалистом по подбору персонала в одном из банков Новосибирска.

    Девушка призналась, что ведет активный образ жизни, принимает участие в модельных съемках и занимается танцами.