Отмечается, что итоги «Мисс Офис — 2020» были подведены в минувшую субботу в Москве.

По данным издания, победительница конкурса работает главным специалистом по подбору персонала в одном из банков Новосибирска.

Девушка призналась, что ведет активный образ жизни, принимает участие в модельных съемках и занимается танцами.