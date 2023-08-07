Общество 07 августа 2023, 02:40 Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2023» стала жительница Геленджика Обладательницей титула «Миссис Россия — 2023» стала Жанна Специальная из Геленджика Pxhere

Читать 360tv в

Титул «Миссис Россия — 2023» завоевала 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная. Она одержала победу в финале Всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин. Об этом сообщил ТАСС.

Главным призом стала путевка на Мальту. Как отметила обладательница титула «Миссис Россия —2023», она шла на конкурс, чтобы преобразиться и «выйти из декретного отпуска красиво». Специальная отметила, что от конкурса получила много положительных эмоций, и теперь у нее появилось множество подруг по всей России.

Реклама

Жанна Специальная родилась в Ростове-на-Дону, после она переехала в Геленджик. Там в 2023 году она победила в конкурсе «Миссис Геленджик».

Титул «Миссис Россия Globe — 2023» достался 38-летней москвичке, матери двоих детей Анне Груниной.

Конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве каждый год начиная с 2000 года.

Первое место в конкурсе красоты «Мисс Нидерланды — 2023» занял 22-летний трансгендер Рикки Колле. Этот случай стал первым в истории соревнований, когда победа досталась мужчине. Теперь Колле представит Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная». В Сети же пользователи не были солидарны с мнением жюри конкурса, они раскритиковали его представителей за такой выбор.