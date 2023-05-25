Общество 25 мая 2023, 17:52 Победительницами конкурса «Миссис Нижний Новгород-2023» стали сразу две участницы

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В Нижнем Новгороде прошел традиционный фестиваль материнства и красоты «Миссис Нижний Новгород-2023». Победительницами конкурса стали сразу две участницы, сообщила «Нижегородская правда».

В этом году жюри покорили детский психолог Юлия Никитина и врач Алла Баланова. Всего 21 участница боролась за корону в своих возрастных номинациях.

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Отмечается, что подготовка к мероприятию длилась два с половиной месяца, за это время местные жительницы участвовали в различных мастер-классах.