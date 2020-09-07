Победительница «Лидеров России» прошлых лет рассказала о наставничестве Мишустина

Вероника Прищепа в 2017 и 2018 году побежала на «Лидерах России». В этом году она стала руководителем направления оценки проекта. Девушка поделилась с «360», как на нее повлиял конкурс и ее наставник премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Первое, чему меня научила программа наставничества, где моим наставник стал Михаил Мишустин, это то, что нужно входить в такую программу с доверием. Нужно доверять наставнику, не закрываться от него. Если и наставник открыт, я думаю, это залог успеха», — заявила Прищепа.

По ее словам, она по-другому взглянула на работу госслужащих.

«У меня были штампы в голове, и они развеялись практически полностью. Мои коллеги в ФНС — это профессионалы высокого уровня, они технологичны, конкретны и настроены на результат потребителя», — подчеркнула девушка.

Ранее Михаил Мишустин поприветствовал участников конкурса «Лидеры России». Он отметил, что суперфинал пришлось перенести с марта на сентябрь из-за пандемии. Однако это еще больше сплотило конкурсантов. По его словам, «Лидеры России» за три года проведения стали очень популярны в стране и показали хорошие результаты. Так в конкурсе участвовали действующие мэры, губернаторы, заместители федеральных министров и другие чиновники.