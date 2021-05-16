Победительница Евровидения устроилась на работу в супермаркет

Ирландская певица Ниив Кавана, которая стала победителем Евровидения в 1993 году, пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи.

В 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями Евровидения у Мегахи случился инсульт. Жена певца узнала об этом от одного из сыновей.

В эфире RTE Кавана отметила, что как оказалось, у ее мужа был ишемический инсульт.

Сопровождавшие отца дети и помогли выявить болезнь, отметила певица. Она сама не могла быть рядом с мужем в это время, поскольку выступала в другом месте.

По словам исполнительницы, ее супруг не сможет полностью восстановиться. До сих пор у него нарушена речь.

Из-за пандемии Кавана, как и другие музыканты, лишилась дохода. Чтобы содержать семью, певица вместе со своим 17-летним сыном пошла работать в супермаркет. Она отметила, что не стала афишировать свою новую работу, но люди все равно начали ее узнавать.