Победители второго тура FusioNNow посетили Кольский полуостров

Предновогоднее путешествие нордического характера. С 9 по 12 декабря на Кольском полуострове прошел второй тур международного культурного проекта «Норникеля» FusioNNow. Пять победителей из разных стран мира в рамках Polar Night Tour посетили Мурманскую область, познакомились с местным населением и провели здесь творческие встречи и занятия.

Галя Морелл, которая родилась в СССР, а сейчас живет с мужем в Гренландии, говорит: «Я выросла на старых историях про Север, а сейчас приехала совершенно в современный Никель, который держит в себе как традицию, так и современность. Эта комбинация двух факторов — самое прекрасное».

Источник фото: телеканал «360»

Первый день путешествия прошел для героев из Японии, Австралии, Италии, Дании и России в международном заповеднике «Пасвик». На особо охраняемой территории иностранцы смогли насладиться северной природой, пройтись на лыжах по лесотундре, исследовать растительный мир и даже сотворить своими руками снежные скульптуры в человеческий рост.

«Мы сделали скульптуру медведя в знак того, что очень уважаем и ценим это животное», — объясняет художник из Японии Юкио Кондо.

Источник фото: телеканал «360»

Программа в заповеднике была организована открытым при поддержке «Норникеля» визит-центром заповедника «Пасвик». В этот день гости также сходили в сауну, нырнули в ледяную прорубь и приняли участие в литературно-экологическом проекте «Письма животным», дополнив рукописную книгу своими посланиями к местным обитателям фауны.

Оле Йорген Хаммекен из Гренландии: «Я написал письмо всем животным, которые не умеют летать. Пожелал им, чтобы когда-нибудь для их перемещения тоже не было границ и все жили бы в гармонии».

Источник фото: телеканал «360»

Ночью участники тура смогли насладиться красотой северного сияния, а на следующий день отправились в Центр «Вторая школа» — общественное пространство поселка Никель, на базе которого работает самая северная арт-резиденция. Там победители FusioNNow представили местным жителям свои умения в рамках мастер-классов и творческих встреч.

Монга Мукаса из Австралии совместно с детьми сочинил песню о красоте разных стран, Леа Бруньоли, медиа-архитектор из Италии, создала в арт-резиденции световые проекции известных зданий Никеля, а семейная пара Гали Морелл и Оле Йоргена Хаммекена из Гренландии подготовила перфоманс о жизни людей на других северных территориях

Источник фото: телеканал «360»

Директор Центра «Вторая школа» Екатерина Тонкопий признается: «Прикоснуться к мировой культуре, мировому искусству — это удивительное ощущение, тем более в Никеле, ведь здесь очень редко выпадают такие возможности. Это очень значимое событие для населения, поэтому и FusioNNow мы очень ждем снова».

Самый объемный мастер-класс получился в арт-резиденции у художника из Японии Юкио Кондо. Он рассказал посетителям про древнюю технику живописи нихонга и научил желающих выполнять рисунки с помощью натуральных красок.

Посетитель мастер-класса Елена Ефимова рассказывает: «Краска, материалы — все, что мы сегодня делали — это абсолютно уникально. То есть никто к нам больше не сможет приехать и показать такой мастер-класс. Я стремилась сюда попасть, потому что у меня есть японские корни, как бы это странно ни звучало в условиях Крайнего Севера. Жители Севера на самом деле очень творческие, ведь нам хочется заполнить теплом тот холод, который нас окружает».

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, волонтеры из местного языкового клуба провели для участников городскую экскурсию по Никелю, а вечером помогли слепить традиционные русские пельмени с экзотическими начинками.

За время поездки гости почувствовали на себе особую энергетику Арктики — магического региона, где в суровых условиях создаются шедевры современного искусства.