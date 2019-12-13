Победители второго тура FusioNNow посетили Кольский полуостров
Галя Морелл, которая родилась в СССР, а сейчас живет с мужем в Гренландии, говорит: «Я выросла на старых историях про Север, а сейчас приехала совершенно в современный Никель, который держит в себе как традицию, так и современность. Эта комбинация двух факторов — самое прекрасное».
Первый день путешествия прошел для героев из Японии, Австралии, Италии, Дании и России в международном заповеднике «Пасвик». На особо охраняемой территории иностранцы смогли насладиться северной природой, пройтись на лыжах по лесотундре, исследовать растительный мир и даже сотворить своими руками снежные скульптуры в человеческий рост.
«Мы сделали скульптуру медведя в знак того, что очень уважаем и ценим это животное», — объясняет художник из Японии Юкио Кондо.
Программа в заповеднике была организована открытым при поддержке «Норникеля» визит-центром заповедника «Пасвик». В этот день гости также сходили в сауну, нырнули в ледяную прорубь и приняли участие в литературно-экологическом проекте «Письма животным», дополнив рукописную книгу своими посланиями к местным обитателям фауны.
Оле Йорген Хаммекен из Гренландии: «Я написал письмо всем животным, которые не умеют летать. Пожелал им, чтобы когда-нибудь для их перемещения тоже не было границ и все жили бы в гармонии».
Ночью участники тура смогли насладиться красотой северного сияния, а на следующий день отправились в Центр «Вторая школа» — общественное пространство поселка Никель, на базе которого работает самая северная арт-резиденция. Там победители FusioNNow представили местным жителям свои умения в рамках мастер-классов и творческих встреч.
Монга Мукаса из Австралии совместно с детьми сочинил песню о красоте разных стран, Леа Бруньоли, медиа-архитектор из Италии, создала в арт-резиденции световые проекции известных зданий Никеля, а семейная пара Гали Морелл и Оле Йоргена Хаммекена из Гренландии подготовила перфоманс о жизни людей на других северных территориях
Директор Центра «Вторая школа» Екатерина Тонкопий признается: «Прикоснуться к мировой культуре, мировому искусству — это удивительное ощущение, тем более в Никеле, ведь здесь очень редко выпадают такие возможности. Это очень значимое событие для населения, поэтому и FusioNNow мы очень ждем снова».
Самый объемный мастер-класс получился в арт-резиденции у художника из Японии Юкио Кондо. Он рассказал посетителям про древнюю технику живописи нихонга и научил желающих выполнять рисунки с помощью натуральных красок.
Посетитель мастер-класса Елена Ефимова рассказывает: «Краска, материалы — все, что мы сегодня делали — это абсолютно уникально. То есть никто к нам больше не сможет приехать и показать такой мастер-класс. Я стремилась сюда попасть, потому что у меня есть японские корни, как бы это странно ни звучало в условиях Крайнего Севера. Жители Севера на самом деле очень творческие, ведь нам хочется заполнить теплом тот холод, который нас окружает».
Кроме того, волонтеры из местного языкового клуба провели для участников городскую экскурсию по Никелю, а вечером помогли слепить традиционные русские пельмени с экзотическими начинками.
За время поездки гости почувствовали на себе особую энергетику Арктики — магического региона, где в суровых условиях создаются шедевры современного искусства.