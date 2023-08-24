Общество 24 августа 2023, 12:27 Победители «Миллиона призов» смогут потратить баллы на благотворительность в Москве Голосующие онлайн москвичи смогут потратить призовые баллы на пожертвования Фото: freepik.com

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У жителей столицы, голосующих онлайн, будет возможность выиграть дополнительные баллы в программе «Миллион призов». Затем победители акции #ВыбираемВместе2023 смогут потратить их на товары от партнеров или помочь нуждающимся. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В программе приняли участие 55 благотворительных фондов, помогающих инвалидам, больным детям, семьям в трудной жизненной ситуации и бездомным животным. Победители смогут пожертвовать призовые баллы в организации «Подари жизнь», «Время детства», «Собаки, которые любят», «Детские сердца».

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В пресс-службе столичной мэрии заявили, что формат добрых дел популярен среди москвичей. Так, они перевели больше 220 миллионов рублей благотворительным фондам на сайте «Миллион призов».

В частности, в фонде «Вирта» благодаря пожертвованиям оплатили лечение и реабилитацию семи животных. Часть денег потратили на ремонт помещений и закупку оборудования в приют для бездомных животных. Кроме того, из этих средств выделили сумму на аренду и ветеринарное обслуживание для подготовки к выставке собак и кошек.

Ранее на московском сайте «Миллион призов» появился раздел о розыгрыше в онлайн-голосовании. Участникам начислят по одной, три или пять тысяч призовых баллов.