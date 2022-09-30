Победители конкурса «Наследие моего района» в Москве получили призы | 360°

Общество 30 сентября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

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Viber Победители конкурса «Наследие моего района» в Москве получили призы

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Победители московского конкурса детского рисунка «Наследие моего района» получили награды. Результаты оценивало профессиональное жюри и участники проекта «Активный гражданин», сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра города.

Конкурсанты должны были нарисовать любой важный, по их мнению, объект в районе, где они живут. Дети изобразили памятники, мосты, храмы, парки и так далее.

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Среди членов жюри были Зураб Церетели, Арина Шарапова, Алексей Шапошников, Мария Киселева и другие.

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«На церемонии награждения 34 участника конкурса получили призы и дипломы. Это те, кто занял первые места в основной и специальных номинациях», — сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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