Победителей Всероссийского литературного конкурса «Класс!» наградили в Москве | 360°

Общество 13 сентября 2022, 22:37 Поделиться Telegram

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Viber Победителей Всероссийского литературного конкурса «Класс!» наградили в Москве Победителями Всероссийского литературного конкурса «Класс!» стали шесть юных авторов РИА «Новости»

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Торжественная церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!» прошла в Доме Пашкова в Москве. Как сообщило ОТР, лучшими признали работы школьниц из Иркутской и Вологодской областей, Москвы, Новосибирска и Карелии.

В финал конкурса прошли 50 молодых писателей со всей России. Они встретились в Москве, чтобы написать итоговые работы и встретиться со своими наставниками — профессиональными авторами.

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Все работы рассмотрело жюри, в которое вошли писатели Ольга Славникова, Мария Степнова, Нина Дашевская и поэт Дмитрий Воденников.

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«Мы испытали счастливое изумление от того, какие замечательные дети. В этот раз не только общение участников с нами, писателями, было наградой, но и мы сами получили полноценное и качественное общение с ребятами», — заявила глава экспертного совета, литературный критик и автор книг Майя Кучерская.

Гран-при конкурса «Класс!» вручили школьнице из Карелии. Она отправится на Форум молодых писателей России. Член жюри Ольга Славникова отметила, что в своем произведении юный автор сделала переход от реального к нереальному и обратно.

«Продолжатель фантастической литературы», — подчеркнула она.

Специальные призы жюри и партнеры конкурса вручили победителю видеономинации «Выйди из класса». Представленный юным режиссером из Кировской области ролик с историей школьника впечатлил всех.

Победителем «Народного голосования» стала автор произведения из Ярославля. Ее работа собрала самое большое число положительных отзывов на сайте «Год литературы».

В этом году участие в конкурсе «Класс» приняли более 13 000 школьников из 72 регионов России. Мероприятие прошло при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и министерства просвещения.

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