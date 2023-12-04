04 декабря 2023, 18:49
Победителей премии имени Николая Островского назвали в Москве
Мэр Москвы Собянин поздравил победителей премии имени Николая Островского
В Москве назвали победителей премии Николая Островского, которая вручается выдающимся горожанам с ограниченными возможностями здоровья. Номинантов поздравил мэр столицы Сергей Собянин.
Кроме людей с инвалидностью, которые участвуют в развитии культуры города, награду получают и те, кто поддерживает их и помогает им.
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В числе победителей — художник Юрий Гаврин, ведущий актер Театра мимики и жеста Сергей Родин, литератор Петр Воротынцев, поэт Владимир Вшивцев, фотограф Оксана Смидович, гид и участница инклюзивных проектов Елена Мясникова и многие другие не менее талантливые жители столицы.
«Поздравляю всех победителей! Желаю здоровья и сил, вдохновляться и вдохновлять других», — добавил Собянин.
Ранее президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа.
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