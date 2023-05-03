Общество 03 мая 2023, 16:31 Победителей конкурса «Школьная столовая глазами ученика» выбрали в 12 районах Петербурга

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В 12-ти районах Санкт-Петербурга жюри определились с победителями конкурса «Школьная столовая глазами ученика», еще в трех районах итоги подведут в мае. Об этом написал «Петербургский дневник».

В состав членов жюри вошли архитекторы, специалисты Роспотребнадзора и городского родительского комитета. Больше всего школьных столовых, которые преобразят по проектам учеников, находятся в Московском районе.

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«Конечно, им (участникам) хочется, чтобы школьная столовая была современной, красивой. В семи школах-победителях в этом году пройдет ремонт обеденных залов, и идеи ребят будут учтены», — сказала исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации Московского района Виктория Литвинова.

В число победителей также попали школьники из Фрунзенского и Красногвардейского районов.