Общество 25 ноября 2022, 14:09 Победителей конкурса «Семья года» наградили во Владимирской области

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Лучшие семьи Владимирской области наградил губернатор региона Александр Авдеев почетными наградами и грамотами. Мероприятие прошло в преддверии Дня матери, сообщили «Владимирские ведомости».

Конкурс проходил сразу в нескольких номинаций, в которых лучшие семьи области боролись за почетные звания. Как сообщил сайт «Политика сегодня», в ходе мероприятия губернатор неоднократно подчеркивал важность семьи и ее роль в воспитании будущего поколения.

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Кроме того, отдельные слова восхищения и благодарности прозвучали в адрес матерей, чьи дети в настоящее время мобилизованы. Отмечается, что им также будет оказана всевозможная поддержка.

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