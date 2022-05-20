Победителей конкурса «Расскажи миру о своей Родине» наградили в Госдуме

Церемония награждения победителей IV Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» прошла сегодня в Государственной Думе России. Организатором торжественного мероприятия стал Комитет ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

В этом году в конкурсе приняли участие 1 122 человека из 79 регионов России и 27 стран. Ребята из России, Австрии, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, ДНР, Италии, Молдовы, Марокко, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Ливана, Литвы, Монголии, Сербии, Словакии, Турции, Узбекистана и Швеции делились со зрителями рассказами о своей родине.

Творческие работы на конкурс прислали дети самых разных возрастов. Приняли участие и воспитанники детских садов, и школьники, и студенты российских и зарубежных ВУЗов. Самому юному участнику конкурса Ивану Сорокину из Волгоградской области едва исполнилось три года. А самым старшим победителем стал 34-летний художник Вонг Хао из Китая с работой о китайской живописи.

Конкурс реализовала автономная некоммерческая организация «Инновационный центр развития детей и молодежи».

«Расскажи миру о своей Родине» — это проект по патриотическому воспитанию детей и молодежи, а также формированию дружественных международных связей.

Конкурсные работы ребят представляют собой двуязычные видеоролики или текстовые презентации, которые рассказывают интересные моменты из жизни страны.

Председатель Комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что впервые в стенах Государственной Думы весь Малый зал занят детьми, чьи интересы, в том числе, призван защищать комитет.

«Просматривая конкурсные работы, мы побывали в разных уголках России и мира: от Бурятии до Камчатки, от Алтая до Молдовы, от Киргизии до Пекина. И все работы объединяет любовь к своей малой Родине. Поэтому никакая пандемия — ни медицинская, ни политическая нам не страшны. Берегите это чувство любви к своей Родине», — призвала Нина Александровна.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в своем приветственном обращении отметил, что патриотизм является основополагающим фактором государственности во всех странах мира.

«Особенно приятно, что участие в конкурсе приняли не только россияне, но и представители 27 стран. Это говорит о высоком уровне взаимодействия и согласия по ключевым вопросам сохранения семейных традиций и патриотических ценностей», — говорится в приветствии.

Председатель еомитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в приветственном адресе подчеркнула, что Россия выступает за открытые, равноправные отношения с другими станами, основанные на дружбе и взаимопонимании.

«Наша задача — дать возможность каждому ребенку найти себя, получить хорошее образование, раскрыть свои таланты в своей стране, на ее благо», — отметила сенатор.

Почетными гостями церемонии стали депутаты Государственной Думы, представители совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, Министерства просвещения РФ, Посольства Народной Республики Монголия, Московской городской Думы, Россотрудничества, Роспатриотцентра, АНО «Большая перемена», Московского педагогического государственного университета, УФСИН, главы общественных организаций и бизнес-сообществ.

Идеологом конкурса стала президент АНО «Инновационный центр развития детей и молодежи», старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева. Она отметила, что конкурс «Расскажи миру о своей Родине» направлен то, чтобы помочь детям раскрыть в себе настоящую, искреннюю любовь к Родине.

Возможность поделиться рассказами о любимых местах своей малой Родины со сверстниками за рубежом, а также возможность попробовать себя в роли журналиста, исследователя, ведущего привлекли к проекту множество участников.

Всего за четыре года проведения проекта организаторы получили более 3847 работ из 43 стран, 85 регионов России, 17 городов-миллионников. Работы участников опубликованы в сети интернет, демонстрируются на площадках Общественной палаты РФ, информационного агентства «РИА Новости», Российской академии образования, Государственного центрального музея современной истории России, Московского педагогического государственного университета, Русского музея Санкт-Петербурга, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, на площадках общественной организации «Деловая Россия», сети московских библиотек.