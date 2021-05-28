Победителей конкурса «Лучший государственный обвинитель» объявили в Генпрокуратуре

Итоги десятого конкурса «Лучший государственный обвинитель» подвели в Генеральной прокуратуре России. Награды победителям вручил глава ведомства Игорь Краснов.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс не проводили. Поэтому за победу боролись восемь финалистов прошлого года и четыре новых претендента.

Очный этап прошел в Москве. Участники решали задачи на знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства и искали ошибки в судебных решениях.

Победителем стала старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Екатерина Кутузова. Ей вручили нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Второе место поделили старший прокурор первого отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Саратовской области Алексей Иванов и заместитель военного прокурора Новосибирского гарнизона военной прокуратуры Центрального военного округа Сергей Сюркалов.

Игорь Краснов вручил им нагрудные знаки «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Третье место досталось прокурору отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области Виталию Крысину, старшему прокурору отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Оксане Моржеухиной, Ишимбайскому межрайонному прокурору Башкортостана Степану Чистякову и старшему прокурору отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Дмитрию Юношеву. Им вручены нагрудные знаки «За заслуги». Остальные финалисты получили ценные подарки.

Награждая победителей, Игорь Краснов подчеркнул, что в органах прокуратуры немало ярких ораторов, продемонстрировавших навыки грамотного анализа и оценки доказательств, аргументированного и убедительного выступления перед судом, в том числе с участием присяжных заседателей. Это отметили и представители судейского корпуса, входившие в состав конкурсной комиссии.

Конкурс «Лучший государственный обвинитель» проходит ежегодно. Он предназначен для совершенствования профессионального мастерства государственных обвинителей, раскрытия их творческого потенциала, распространения положительного опыта работы, повышения престижа этой профессии.