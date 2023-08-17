17 августа 2023, 16:41
Победителей конкурса IT-проектов наградили на форуме «Армия-2023»
Победителям IT-проектов вручили призы в рамках форума «Армия-2023»
Победителей конкурса «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности» наградили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщило РИА «Новости».
Вручил награды глава департамента информационных систем Минобороны генерал-лейтенант Олег Масленников.
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Подполковнику Андрею Тимакову из Московской военной артиллерийской академии присудили первый приз в номинации «Лучший авторский проект».
Представляющий Общевойсковую военную академию ВС РФ Дмитрий Огибин получил второе место, третье занял полковник Олег Третьяков из Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко.
В общей сложности конкурсная комиссия рассмотрела 99 работ. Экпертизой занимались 73 ведущих ученых и специалиста образовательных учреждений и воинских частей, научно-исследовательских организаций, военного управления и федеральных органов исполнительной власти.
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