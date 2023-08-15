Общество 15 августа 2023, 18:42 Победителей конкурса городской фотографии наградили в Москве

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На Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва — 2023». Призы выдавали по четырем номинациям, передала «Вечерняя Москва».

Жюри оценивало работы по следующим проектам: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса».

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Организатором мероприятия выступили столичный Департамент градостроительной политики при поддержке Департамента культуры города. Газета «Вечерняя Москва» стала ежегодным информационным партнером.

В этом году «Вечерней Москве» исполняется 100 лет, в связи с этим газета учредила свою номинацию — «Панорама вечерней Москвы».

Фотокорреспондент «ВМ» Анатолий Цымбалюк получил специальный приз за одну из лучших работ.

«Моя конкурсная работа, которая была представлена в финале, называется „Отражение“. На фотографии изображена молодая мама, держащая маленькую дочку на руках и стоящая перед малой архитектурной формой в виде зеркала», — рассказал Анатолий Цымбалюк.