Общество 17 ноября 2022, 18:07 Победителей конкурса «BIMSkills 2022» определят в Петербурге

Читать 360tv в

С 14 по 18 ноября в Санкт-Петербурге проходит финал всероссийского конкурса архитектурно-проектных работ «BIMSkills 2022». Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на местные СМИ.

В рамках конкурса у студентов есть возможность практически применять свои знания в реальных проектах, которые реализуются крупнейшими строительными предприятиями России. Победителей конкурса ожидает стажировка в строительной фирме Группа «Эталон».

Реклама

«Представитель социально-ответственной организации ГК „Эталон“, которая строит социальные объекты в нашем городе, отметил, что победитель предыдущего конкурса сейчас работает в одной из крупных организаций города и помогает цифровизировать нашу строительную отрасль», — подчеркнул заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний.

Реклама