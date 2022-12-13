Общество 13 декабря 2022, 17:44 Победителей хакатона серии Tender Hack 2022 года определили в Москве

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Результаты финальной серии хакатонов по развитию функционала портала поставщиков озвучили в Москве. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

В призовой тройке оказались два коллектива из Москвы и команда из Самары. В этом году на участие в хакатоне было подано рекордное количество заявок - около 138 человек из разных городов смогли побороться за главные призы.

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Отмечается, что благодаря таким интенсивам участники смогут получить ценный опыт от экспертов в данной сфере.

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