13 декабря 2022, 17:44
Победителей хакатона серии Tender Hack 2022 года определили в Москве
Результаты финальной серии хакатонов по развитию функционала портала поставщиков озвучили в Москве. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
В призовой тройке оказались два коллектива из Москвы и команда из Самары. В этом году на участие в хакатоне было подано рекордное количество заявок - около 138 человек из разных городов смогли побороться за главные призы.
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Отмечается, что благодаря таким интенсивам участники смогут получить ценный опыт от экспертов в данной сфере.
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Москва 2022
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