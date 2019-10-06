Победителей фестиваля «Братина» наградили в Подмосковье

В Дмитрове наградили призеров и победителей 23-го подмосковного фестиваля «Братина». Конкурс проходил в столичном регионе с 2 по 6 октября.

В этом году в фестивале приняли участие около двухсот человек и 50 российских и зарубежных СМИ из Белоруссии, Китая, Швеции, Латвии, Сербия и Болгарии. Журналисты на конкурсе боролись за победу в шести номинациях, а также за гран-при фестиваля — спецнаграду от губернатора области Андрея Воробьева.

«Позвольте мне от имени губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева, поприветствовать вас на 23-й „Братине“. Этот фестиваль уже давно перерос областной, он стал международным. Я знаю, что здесь с нами сегодня коллеги из Луганска, Донецка, из многих зарубежных стран. Позвольте поблагодарить вас, спасибо, что приехали в наше любимое Подмосковье», — сказала Анастасия Звягина, министр правительства Московской области по информационной политике.

Главный приз конкурса забрал с собой телеканал WebbOn из Стокгольма. За документальный фильм «Не рабы рыбы» они получили престижную награду — чашу-братину. Фестиваль проводится в Московской области с 1997 года. А родиной мероприятия является Сергиев Посад, однако в разные годы престижный форум принимали в Ступине, Клину, Подольске, Ивантеевке, Домодедове и Яхроме.