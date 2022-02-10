Победитель конкурса по освоению территории «Горская» будет представлен на ПМЭФ

Проект реновации на данный момент заброшенной территории станет масштабным примером подобного строительства в Северной столице. Согласно планам «Мегалайна», необходимо создать на этой территории «город инноваций». Инвестор намерен справиться при помощи собственных сил — на это потребуется около 60 млрд рублей.

«Мегалайн» рассчитывает создать на территории «Горская» IT-деревню, современный многофункциональный складской комплекс формата Light Industrial. Кроме этого — туристические объекты и культурный кластер с музеем.

«Для города это важная площадка с точки зрения полицентричной модели развития, для пользователей здесь будут не только деловые, но и общественные функции, выход к побережью Финского залива, новая рекреационная и культурно-просветительская инфраструктура», — высказался председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Заданый Крест» Юрий Шевчук.

Ранее идея реновации встретила поддержку со стороны властей Санкт-Петербурга, а уже 16 декабря проект был представлен президенту Владимиру Путину на заседании совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Проект также всесторонне поддержали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В ноябре «Мегалайном» был объявлен международный конкурс на лучшее архитектурно-строительное решение — более 70 профильных компаний со всего мира захотели принять участие в подобном мероприятии. Победителями первого этапа стали компании из таких стран, как Россия, Китай, Нидерланды, Швеция и Австрия.

Уже в марте представители консорциумов приедут в Петербург, чтобы разработать свои проекты в соответствии с особенностями местности.

«В финал вышли консорциумы с наибольшим опытом в реализации проектов, релевантных условиям конкурса, представившие полноценное по содержанию эссе с персонализированной ключевой идеей, раскрывающее подход к решению всех конкурсных задач», — отметил на объявлении финалистов генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Предполагаемая дата завершения строительства — 2030 год. На данный момент инвестор ожидает от профильного комитета правительства Петербурга решения по данным заявкам.