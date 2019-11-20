  • Победитель конкурса «Марка № 1 в России» рассказал о привычках потребителей

    20 ноября 2019, 17:51

    Ольга Ситникова

    В эфире «Вечерней Москвы» победители конкурса «Марка № 1 в России» поделились секретами службы доставки, сообщила «Вечерняя Москва».

    Генеральный директор компании PickPoint Надежда Романова отметила, что их специалисты провели исследование. По результатам удалось выяснить, что «потребитель тратит много времени на выбор товара в интернете», но получить его хочет быстро.

    «И наша цель — сделать доставку незаметной для потребителя. Не заметил, как получил. Нам это удается. Сегодня, чтобы получить в постамате товар, потребителю требуется в среднем 20 секунд — если товар уже оплачен», — пояснила Романова.

    По ее словам, несколько лет назад покупатели выбирали в интернет-магазине товар с доставкой на дом и оплачивали лишь после проверки.

    «Сейчас — другой тренд. Люди привыкли покупать через интернет, убедились, что товар, за редким исключением, качественный, поэтому спокойно заказывают его и получают в постаматах. Он обходится дешевле, чем курьерская доставка. Думаю, число постаматов будет в Москве и России быстро расти. Тем более что есть опция клиентского возврата. Если какой-то товар тебе не подошел, его можно вернуть через терминал. А деньги за покупку тебе перечислят, как правило, на карту», — добавила Романова.

    Премия «Народная марка» достается компаниям российского рынка на основе мнения покупателей. Конкурс проходит с 1998 года.