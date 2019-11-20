Победитель конкурса «Марка № 1 в России» рассказал о привычках потребителей

Генеральный директор компании PickPoint Надежда Романова отметила, что их специалисты провели исследование. По результатам удалось выяснить, что «потребитель тратит много времени на выбор товара в интернете», но получить его хочет быстро.

«И наша цель — сделать доставку незаметной для потребителя. Не заметил, как получил. Нам это удается. Сегодня, чтобы получить в постамате товар, потребителю требуется в среднем 20 секунд — если товар уже оплачен», — пояснила Романова.

По ее словам, несколько лет назад покупатели выбирали в интернет-магазине товар с доставкой на дом и оплачивали лишь после проверки.

«Сейчас — другой тренд. Люди привыкли покупать через интернет, убедились, что товар, за редким исключением, качественный, поэтому спокойно заказывают его и получают в постаматах. Он обходится дешевле, чем курьерская доставка. Думаю, число постаматов будет в Москве и России быстро расти. Тем более что есть опция клиентского возврата. Если какой-то товар тебе не подошел, его можно вернуть через терминал. А деньги за покупку тебе перечислят, как правило, на карту», — добавила Романова.

Премия «Народная марка» достается компаниям российского рынка на основе мнения покупателей. Конкурс проходит с 1998 года.