Победит любой коронавирус. Проповедник из Техаса начал «изгонять» ковид тяжелой музыкой

Телепроповедник из Техаса Кеннет Коуплэнд пытался изгнать коронавирус с помощью грозных выкриков. Оказалось, что его выступление отлично легло на тяжелую музыку.

Музыкальному блогеру Андре Антунесу из Португалии попалось видео телепроповедника, где он изгоняет коронавирус. В своей речи Кеннет Коуплэнд приказывал COVID-19 убраться с территории США. Пастор делал громкие выкрики и активно жестикулировал.

Адре наложил на «Победный голос верующего» Кеннета (так называется программа Коуплэнда) соло в стиле хэви-метал, записанное им. Получилось идеально. Подписчики музыканта, после двух его видео с проповедью Коупленда под тяжелую музыку, требуют коллаборацию.

Андре Антунес известный в Португалии блогер, который дает в YouTube уроки игры на гитаре и импровизирует. Но с записью совместного альбома ему придется постараться. Кеннет Коуплэнд известный за пределами США и богатый телеевангелист. Его состояние оценивается в более чем 700 миллионов долларов. У него несколько огромных особняков и личный самолет.